Bendrat nimmt WM-Finale ins Visier

Riesenjubel herrschte im kleinen österreichischen Team bei der Hallen-WM der Leichtathleten nach der Silbermedaille für Fünfkämpferin Ivona Dadic. Die Salzburger Hürdensprinterin Steffi Bendrat will die positive Energie in ihren Halbfinallauf am Samstagabend mitnehmen.

Die 26-jährige Salzburgerin zog als Zweite ihres Vorlaufs sicher in das Halbfinale ein. Bendrat musste sich in 8,06 Sekunden nur der US-Amerikanerin Sharika Nelvis (7,97) geschlagen geben. Insgesamt war dies die zehntbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Bendrat müsste also im Halbfinale am Samstag (19.05 MEZ) noch etwas zulegen, um die nächste ganz große Sensation im ÖLV-Lager zu schaffen und in den WM-Finallauf einzuziehen. Ihre persönliche Bestleistung von 8,02 hat sie erst vor Kurzem bei der Staatsmeisterschaft in Linz aufgestellt und sich damit das WM-Ticket gesichert.

"Ich war so unglaublich aufgeregt und wollte alles richtig machen", sagte Steffi Bendrat nach ihrem Lauf. "Ich wollte gut reagieren, weil der Start ist extrem wichtig für mich. Unglaublich, dass ich in so einer guten Zeit angekommen bin, das freut mich sehr. Wichtig ist jetzt, dass ich locker bleibe und entspannt ins Semifinale gehe. Ich weiß, dass ich sehr schnell rennen kann, technisch wird es immer besser. Es muss mir Spaß machen, und das tut es momentan definitiv."

Olympiateilnehmerin Beate Schrott scheiterte in ihrem Heat als Fünfte. Die jeweiligen Top vier und weitere zusätzliche vier Zeitschnellste kamen weiter.

ÖLV-Rekordhalterin Schrott (8,27) fehlten sieben Hundertstel auf Platz vier in ihrem Vorlauf. Vom Aufstieg über die Zeitregel war die Olympiafinalistin von 2012 ebenfalls sieben Hundertstel weg und belegte den 27. Gesamtrang.

