Bendrat und Schrott im Duell um Titel und WM-Limit

Hürdensprinterin Stephanie Bendrat unternimmt bei der österreichischen Hallen-Meisterschaft einen weiteren Anlauf auf das WM-Limit.

Schauplatz der Titelkämpfe ist Linz. Am Samstag und Sonntag geht es in 54 Bewerben um Gold, Silber und Bronze. Während Fünfkämpferin Ivona Dadic bereits die Generalprobe für die Hallen-WM absolvieren kann, geht es für andere noch um das Limit für die WM in Birmingham. Im 60-Meter-Hürdensprint der Frauen duellieren sich Stephanie Bendrat (Union Salzburg LA) und Beate Schrott (Union St.Pölten) um den Titel und wollen dabei die letzte Chance nützen, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Beide waren mit 8,15 bzw. 8,22 schon nahe am WM-Limit von 8,14 Sekunden dran. Zuletzt lief Bendrat in Liévin (FRA) in 8,19 auf Platz fünf eines stark besetzten Laufs.



(SN)