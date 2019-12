Benzema rettete Real Madrid vor Clasico Punkt in Valencia

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft vor dem Mittwoch-Duell mit dem FC Barcelona ein glückliches Unentschieden gerettet, den Punktverlust des Erzrivalen aber nicht zum Sprung an die Tabellenspitze nutzen können. Der Rekordmeister kam durch ein Tor in der Nachspielzeit am Sonntagabend noch zu einem 1:1 bei Valencia und liegt damit weiter mit den Katalanen gleichauf.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Karim Benzema matcht sich mit Ezquiel Garay