Berglauf-WM: Andrea Mayr krönt ihre Karriere mit siebentem Titel

Berglauf-Legende Andrea Mayr hat bei ihrer wahrscheinlich letzten WM erneut zugeschlagen. Die Ärztin aus Oberösterreich lief am Mittwoch im Stubaital in Tirol zu Gold im Vertical. Patrick Kipngeno aus Kenia verteidigte bei den Männern seinen Titel. Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau kam auf Platz 29.

Tausende Fans säumten die letzten Meter der schwierigen Strecke über 7,1 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Sie standen Spalier beim wohl letzten Akt einer großartigen Laufsportkarriere. Andrea Mayr zeigte mit 43 Jahren noch einmal, warum sie eine ganze Berglauf-Ära geprägt hat. Auf den letzten 300 Metern zum Ziel auf dem Elfer ließ sie die zuvor noch führende Philaries Heruto Kisang stehen und nahm ihr mehr als eine halbe Minute ab. Siegerzeit: 48:14 Minuten.

Mayr hatte schon zuvor angekündigt, künftig wohl keine WM mehr laufen zu wollen. Sie ist seit kurzem Mutter eines Pflegekindes. Zudem muss sie ihr Training schon seit jeher an ihren Beruf anpassen. Sie ist Oberärztin im Kranknehaus in Gmunden. Sechs Weltmeistertitel hat Mayr bereits geholt, sie war zudem zwei Mal bei Olympia im Marathon am Start.

Bei den Herren verteidigte Patrick Kipngeno in 40:18 Minuten seinen titel aus dem Vorjahr. Der Kenianer lag 1:33 Minuten vor Levi Kiprotich (Uganda) und Joseph Kiprotich (Kenia) voran.

Platz 29 gab es für Manuel Innerhofer. Österreichs bester Bergläufer nahm den Bewerb als gutes Aufwärmtraining für den Mountain-Classic-Bewerb am Samstag. "Die Strecke hier herauf liegt mir gar nicht, da kann ich meine Stärken im Tempo nicht ausspielen", sagte der 28-Jährige. Zu steil war vor allem der Schlussanstieg, da nützten dann auch die Anfeuerungen der zahlreich aus seiner Heimat Neukirchen angereisten Fans nichts mehr. Auch sonst fand der EM-Vierte vom Vorjahr wenig Positives am Vertical: "Die Strecke war insgesamt zu schmal, schon kurz nach dem Start ist es auf einen schmalen Pfad zusammengegangen. Da staut es sich dann, das bricht den Rhythmus, und man muss danach wieder hintennachlaufen." Die Platzierung war für ihn danach zweitrangig: "Ob ich 20. oder 30. werde, ist dann schon egal."

