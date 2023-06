Berglauf-WM: Andrea Mayr krönt ihre Karriere mit siebtem Titel

Berglauf-Legende Andrea Mayr hat bei ihrer wahrscheinlich letzten WM erneut zugeschlagen. Die Ärztin aus Oberösterreich lief am Mittwoch im Stubaital in Tirol zu Gold im Vertical. Patrick Kipngeno aus Kenia verteidigte bei den Männern seinen Titel. Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau kam auf Platz 29.

Tausende Fans säumten die letzten Meter der schwierigen Strecke über 7,1 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Sie standen Spalier beim wohl letzten Akt einer großartigen Laufsportkarriere. Andrea Mayr zeigte mit 43 Jahren noch einmal, warum sie eine ganze Berglauf-Ära geprägt hat. Auf den letzten 300 Metern zum Ziel auf der Elferspitze ließ sie die zuvor noch führende Philaries Heruto Kisang stehen und nahm ihr mehr als eine halbe Minute ab. Siegerzeit: 48:14 Minuten.

"Ich bin so glücklich, ich kann's gar nicht beschreiben", sagte Mayr, wie gewohnt nach der Anstrengung im Ziel rasch erholt. "Als ich im Schlussanstieg ein paar Meter zurücklag, haben mir die Zuseher zugerufen, dass ich besser als die Kenianerin aussehe, da habe ich mir gesagt, nur mehr sechs Minuten durchbeißen und die Schmerzen aushalten. Die Zuseher haben mich richtig nach oben getragen, es war unglaublich, was sich da abgespielt hat, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Daheim zu gewinnen ist gewaltig, weil so viele von der Familie und Freunde hier sind."

Mayr hatte schon zuvor angekündigt, künftig wohl keine WM mehr laufen zu wollen. Sie ist seit kurzem Mutter eines Pflegekindes. Zudem muss sie ihr Training schon seit jeher an ihren Beruf anpassen. Sie ist Oberärztin im Krankenhaus in Gmunden. Sechs Weltmeistertitel hat Mayr bereits geholt, sie war zudem ein Mal Weltmeisterin im Skibergsteigen und zwei Mal bei Olympia im Marathon am Start.

Innerhofer fand keinen Rhythmus

Bei den Herren verteidigte Patrick Kipngeno in 40:18 Minuten seinen Titel aus dem Vorjahr. Der Kenianer lag 1:33 Minuten vor Levi Kiprotich (Uganda) und Joseph Kiprotich (Kenia) voran. Er führte so überlegen, dass er auf den letzten Metern bereits Gratulationen von den dicht gedrängt stehenden Zuschauern entgegen nehmen konnte.

Platz 29 gab es für Manuel Innerhofer (45:37 Min.). Österreichs bester Bergläufer nahm den Bewerb als gutes Aufwärmtraining für den Mountain-Classic-Bewerb am Samstag. "Die Strecke hier herauf liegt mir gar nicht, da kann ich meine Stärken im Tempo nicht ausspielen", sagte der 28-Jährige. Zu steil war vor allem der Schlussanstieg, da nützten dann auch die Anfeuerungen der zahlreich aus seiner Heimat Neukirchen angereisten Fans nichts mehr. Auch sonst fand der EM-Vierte vom Vorjahr wenig Positives am Vertical: "Die Strecke war insgesamt zu schmal, schon kurz nach dem Start ist es auf einen schmalen Pfad zusammengegangen. Da staut es sich dann, das bricht den Rhythmus, und man muss danach wieder hintennachlaufen." An seine Grenzen sei er bei diesem Bewerb nicht gegangen: "Ob ich 20. oder 30. werde, ist dann schon egal."

Die weiteren Österreicher: Platz 34 holte Martin Mattle, Platz 56 Florian Zeisler, Platz 66 Martin Enzenberger. In der Teamwertung (Sieger Kenia) ergab das den elften Platz.

