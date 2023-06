Berglauf-WM endete für Manuel Innerhofer im Spital

Im Mountain Classic der Berglauf-WM in Innsbruck hatte sich der Salzburger Manuel Innerhofer viel vorgenommen. Doch der EM-Vierte musste das Rennen nach einem nicht alltäglichen Sturz beenden.

Start ins Mountain-Classic-Rennen in Innsbruck.

Der Läufer vom LC Oberpinzgau hatte sich gerade in Richtung Top-20-Plätze vorgearbeitet, als er nach einem Sturz ausschied. Nicht etwa eine gefährliche Bergab-Passage war dem 28-Jährigen kurz vor dem Ende der ersten von zwei Runden zum Verhängnis geworden, sondern ein Großstadthindernis: Nach einer 180-Grad-Wende im Stadtgebiet von Innsbruck rannte der Neukirchner im Zweikampf mit einem Kontrahenten gegen den Pfosten eines Verkehrsschilds. Mit einer Platzwunde am Kopf musste Innerhofer ins Spital gebracht werden. Genaueres folgt in Kürze!

Den Weltmeistertitel holte Leonard Chemotai (Uganda). Silber ging an Ombogo Kiriago Philemon (KEN), Bronze an Filimon Abraham aus Deutschland. Bester Österreicher war der Tiroler Martin Mattle auf Rang 56. Marint Enzenberger wurde 62.

Für die Innerhofer-Zwillinge brachte damit die Heim-WM nur Enttäuschungen. Im Vertical war Manuel auf Platz 28 gelaufen. Hans-Peter kämpfte sich im Short Trail (45 km) trotz Krämpfen durch und kam auf Rang 32. "Hier wollte ich nicht aufgeben, so viele Fans sind extra für uns an die Strecke gekommen", erklärte er später.

Das Mountain-Classic-Rennen der Frauen folgt um 14 Uhr und ist ebenfalls im Livestream zu sehen. Mit Bernadette Schuster ist nur eine Österreicherin am Start.

Livestream