Berglauf-WM in Tirol: Frankreich jubelt beim Long Trail über Doppelgold

Auf der Königsdistanz der Berg- und Traillauf-Weltmeisterschaft in Tirol war am Freitag Feiertag für die Franzosen: Beim Long Trail über 84,9 Kilometer und 5500 Höhenmeter gab es zwei Mal Gold für die Grande Nation.

Bei den Herren führte in dem Rennen von Neustift im Stubaital nach Innsbruck lange Zeit der Südtiroler Andreas Reiterer, ehe er am Beginn des letzten Anstiegs hinauf zur Nordkette von Benjamin Roubiol (Zeit im Ziel: 9:53 Stunden) überholt wurde. Reiterer kam schließlich mit 7:47 Minuten Rückstand auf den Franzosen ins Ziel in der Innsbrucker Innenstadt. Bronze holte der Slowake Peter Frano (+9:11).

Auf den schnellsten Österreicher mussten die vielen Fans im Ziel lange warten, der Tiroler Lokalmatador Alexander Hutter wurde mit 52:48 Minuten Rückstand als 20. klassiert. In der Teamwertung wurde Österreich Siebenter, dazu trugen Christian Stern auf Platz 24 und Florian Grasel auf Platz 47 bei.

Alexander Hutter sagte: "Mit Platz 20 bei einer WM hätte ich nie gerechnet, unglaublich genial unter den besten 20 der Welt zu sein. Es waren so viele Zuseher an der Strecke die ich kenne, da muss man echt aufpassen, nicht zu euphorisch zu werden und zu überpacen. Am schwierigsten war für mich der Abschnitt im Inntal, der tut mir als Bergläufer am meisten weh. Die Muskulatur war vom vielen bergablaufen extrem ermüdet, und der letzte Anstieg war in diesem Zustand dann echt brutal. Der Zieleinlauf war dann echt der Wahnsinn, so genial, so was habe ich noch nicht erlebt."

Bei den Frauen gab es sogar Gold und Bronze für die Französinnen. Die Ärztin Marion Delespierre aus Lyon war nach 11:22 Stunden als Erste im Ziel, knapp sieben Minuten vor der Deutschen Katharina Hartmuth und zwölf Minuten vor ihrer Teamkollegin Manon Bohard Cailler. Als beste Österreicherin kam die Steirerin Claudia Rosegger ins Ziel. Die Zeit von 12:42 Stunden bedeutete Rang 19. Sie erklärte "Insgeheim habe ich gehofft, im ersten Drittel zu landen, aber wie mir Top-20 gelungen sind, kann ich mir noch nicht ganz erklären. Der Tag verlief fast perfekt, die Beine waren sehr locker und es ist sowohl bergauf als auch bergab sehr gut gegangen. Erst runter vom Hoadl habe ich etwas Kräfte gespart, um noch Reserven für die letzten 25 km zu haben. Ich kanns noch nicht ganz glauben und bin super happy."

Das Rennen zum Nachschauen im Stream: