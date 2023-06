Berglauf-WM in Tirol: Von Krämpfen und gebrochenen Zehen

Am zweiten Wettkampftag der Berg- und Traillauf-WM in Tirol gab es erneut eine erfolgreiche Titelverteidigung. Stian Hovind Angermund (NOR) wurde im Short Trail so wie im Vorjahr Weltmeister. Der Salzburger Hans-Peter Innerhofer verfehlte sein Ziel klar.

Das Rennen am Donnerstag ging über 45,2 Kilometer und 3100 Höhenmeter von Innsbruck nach Neustift im Stubaital. Der Norweger Stian Hovind Angermund verteidigte seinen Titel im Short Trail, er siegte so wie im Vorjahr bei der WM in Thailand. Er setzte sich nach 4:19 Stunden vor Thomas Roach (GBR/4:21:18) und Luca Del Pero (ITA/4:22:04) durch.

Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) hatte sich für das bislang längste Rennen seiner Karriere einiges ausgerechnet und lag auch in der ersten Stunde gut auf Kurs in Richtung Top-Ten-Platz. Doch dann wurde er von Krämpfen ausgebremst und fiel weit zurück. Der 28-jährige Neukirchner beendete seinen einzigen Einsatz bei dieser WM in 4:49:28 Stunden auf dem 32. Rang. Bester Österreicher war der Tiroler Dominik Matt auf Platz 29 (4:46:08). Innerhofer sagte: "Ich bin froh, dass ich mich durchgekämpft habe, zufrieden bin ich aber nicht, ich hatte mir mehr erwartet. Leider bekam ich am zweiten langen Anstieg ganz plötzlich starke Krämpfe, die Oberschenkel haben zugemacht, das war dann nur mehr ein Kampf, da musste ich dann zur Mutterer Alm wandern. Beim Downhill habe ich mich dann wieder halbwegs erholt, mir war aber immer klar, aufgeben werde ich nicht."

Mit gebrochenem Zeh 5:38 Stunden gelaufen

Bei den Frauen jubelte Clémentine Geoffray über den Weltmeistertitel. Die Französin überholte erst am letzten Gipfel die Schweizerin Judith Wyder und siegte in 4:53:12 Stunden. Dritte wurde Theresa LeBoeuf (SUI). Tapfer durchgehalten hat auch die Steirerin Johanna Hiemer. Die Weltklasse-Skibergsteigerin nahm das Rennen trotz eines gebrochenen großen Zehs in Angriff und kam in 5:38 Stunden als beste Österreicherin auf Platz 32. "Mein Ziel war gut durchzukommen, das ist mir gelungen", sagte Hiemer.