Berrettini erbte nach Monfils-Aus in Paris London-Ticket

Nun kennt Dominic Thiem auch seinen letzten möglichen Gegner bei den am 10. November beginnenden ATP Finals in London: Nach einer glatten 2:6,2:6-Niederlage von Gael Monfils im Viertelfinale von Paris-Bercy gegen Denis Shapovalov (CAN) erbte der Italiener Matteo Berrettini den achten und letzten Platz für das Masters.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Matteo Berrettini hat den achten und letzten Platz bei dem Turnier