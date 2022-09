Berrettini stoppt Altstar Murray in dritter US-Open-Runde

Matteo Berrettini ist am Freitag ins Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open eingezogen. Der als Nummer 13 gesetzte Italiener bezwang den schottischen Ex-Weltranglisten-Ersten und zweifachen Olympiasieger Andy Murray nach 3:47 Stunden mit 6:4,6:4,6:7(1),6:3. Er trifft nun auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der den Überraschungsmann Daniel Galan aus Kolumbien ebenfalls in vier Sets ausschaltete.

SN/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY Murrays Lauf von Berrettini gestoppt

Für Murray, der seit drei Jahren mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, heißt es damit weiter auf sein erstes Major-Achtelfinale seit 2017 warten. Der 35-jährige Schotte, mittlerweile vierfacher Vater, hatte vor zehn Jahren den ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln in Flushing Meadows geholt. Bei den Frauen hat die Nummer 5 des Turniers, die Tunesierin Ons Jabeur, die an 31 gereihte US-Amerikanerin Shelby Rogers mit 4:6,6:4,6:3 ausgeschaltet. Die diesjährige Wimbledon-Finalistin trifft in ihrem ersten US-Open-Achtelfinale nun auf die Russin Veronika Kudermetowa, die der Ungarin Dalma Galfi nur zwei Games überließ. Später im Einsatz waren am fünften Spieltag des letzten Tennis-Grand-Slams des Jahres noch der topgesetzte Daniil Medwedew sowie Frauen-Superstar Serena Williams, die ihre Abschieds-Show fortsetzen wollte.