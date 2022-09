Berrettini und Ruud Viertelfinalgegner bei US Open

Matteo Berrettini und Casper Ruud haben als erste Spieler das Viertelfinale der diesjährigen US Open im Tennis in New York erreicht und treffen dort im direkten Duell aufeinander. Der als Nummer 13 gesetzte Italiener Berrettini gewann am Sonntag den Fünf-Satz-Krimi gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6,7:6(2),6:3,4:6,6:2. Der Weltranglistensiebente Ruud besiegte den Franzosen Courentin Moutet mit 6:1,6:2,6:7(4),6:2.

SN/APA/AFP/KENA BETANCUR Berrettini erreichte Viertelfinale in New York

Ruud zog damit als erster Norweger der Turniergeschichte ins Viertelfinale ein. Berrettini indes erreichte bei seinen letzten fünf Grand-Slam-Starts immer mindestens die Runde der besten acht. Mit Philipp Oswald ist der letzte österreichische Beitrag bei diesem Grand-Slam-Turnier ausgeschieden. Der 36-jährige Vorarlberger unterlag an der Seite von Robin Haase (NED) im Doppel-Achtelfinale den als Nummer sechs gesetzten Kroaten Nikola Mektic/Ante Pavic mit 3:6,4:6.