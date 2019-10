Berrettini wie bei US Open auch in Wien im Halbfinale

Der erste Halbfinalist beim mit 2.433.810 Euro dotierten Erste Bank Open in Wien heißt Matteo Berrettini. Der 23-jährige Italiener rang am Freitag im Viertelfinale den russischen Moskau-Sieger Andrej Rublew mit 7:5,7:6(4) nieder. Berrettini trifft nun am Samstag (14.00 Uhr) entweder auf den topgesetzten Dominic Thiem oder den Spanier Pablo Carreno Busta.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Matteo Berrettini spielt derzeit in bestechender Form