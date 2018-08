Bertens besiegte im Cincinnati-Finale Halep

Kiki Bertens hat beim WTA-Turnier in Cincinnati den größten Sieg ihrer Tennis-Karriere gefeiert. Die 26-jährige Niederländerin bezwang am Sonntag im Finale die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien 2:6,7:6(6),6:2. Mit ihrem insgesamt sechsten Turniersieg stößt Bertens im Ranking auf Rang 13 vor, was der besten Klassierung ihrer Karriere entspricht.

SN/APA (AFP/GETTY)/MATTHEW STOCKMAN Bertens steigt auch in der Rangliste auf