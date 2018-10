Bertens durch Aufgabe-Sieg gegen Osaka bei WTA-Finals weiter

Die nur durch die Absage der rumänischen Weltranglisten-Ersten Simona Halep ins Feld der WTA-Finals gerutschte Kiki Bertens steht in Singapur im Halbfinale. Die Niederländerin gewann am Freitag nach einer 6:3-Führung durch die verletzungsbedingte Aufgabe der Japanerin Naomi Osaka, laut Reglement gilt das als Zweisatzsieg. Damit ist Bertens in Gruppe Rot nicht aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

SN/APA (AFP)/ROSLAN RAHMAN Die Niederländerin gewann gegen Naomi Osaka