Bertens und Mladenovic im Linz-Viertelfinale

Die topgesetzte Kiki Bertens, Kristina Mladenovic, Jekaterina Alexandrowa und Viktoria Kuzmova haben am Donnerstag beim Upper Austria Ladies in Linz das Viertelfinale erreicht. Die Niederländerin Bertens bezwang Alison van Uytvanck aus Belgien 4:6,6:3,6:3, ihre nächste Gegnerin beim Tennis-Hartplatzturnier ist am Freitag US-Jungstar Cori Gauff.

SN/APA/BARBARA GINDL Bis auf einen Satzverlust lief für Bertens alles nach Plan