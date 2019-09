Bewegende Trauerfeier für tödlich verunglückten Hubert

In tiefer Trauer hat die Motorsport-Welt am Dienstag Abschied von Anthoine Hubert genommen. Für den bei einem Unfall auf der belgischen Rennstrecke von Spa-Franchorchamps am 31. August tödlich verunglückten Formel-2-Piloten fand am Dienstag eine bewegende Trauerfeier in der Kathedrale von Chartres statt.

SN/APA (AFP)/JEAN-FRANCOIS MONIER Auch ehemalige Formel-1-Größen waren tief betroffen