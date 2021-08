Bilanz in Rot-Weiß-Rot: Olympia lässt noch Fragen offen

Trotz der rot-weiß-roten Erfolge: Nach Tokio gibt es in Österreich noch viel zu tun.

Mit sieben Medaillen hat Österreich in Tokio die Olympialeistung von 2004 in Athen eingestellt. Allerdings überstrahlten damals zwei heimische Goldmedaillen die Sommerspiele Down Under. Es gilt sich erst einmal über die Leistungen 2021 zu freuen und die Medaillenfeier Dienstag in Wien (18.20/live ORF 1) zu genießen. Vergessen sind die schmachvollen Spiele von London 2012, wo die rot-weiß-rote Auswahl des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) leer ausging, vier Jahre später in Rio de Janeiro verhinderten die Segler mit einer Bronzemedaille den neuerlichen ...