Bis zur totalen Erschöpfung: Nach welcher Erlösung sehnen sich Extremsportler?

Erlösung im Sport - oder ist es eher Erschöpfung mit Erfüllung einer Sehnsucht? Der Sport zeigt historisch in vielen Facetten, wie Bewerbe zu Ende gehen können.

Nach vollbrachter Leistung sprechen Sportlerinnen und Sportler von einem schier unbeschreiblichen Glücksgefühl. Es scheint sich alles in einem Moment zu vereinen. Glückshormone ob des erreichten Ziels werden ausgeschüttet. Es ist ein kurzer Augenblick, in dem alles möglich scheint. Die Gedanken schweifen schon in Richtung eines nächsten Males. Auf eine Wiederholung. Das Gefühl gleicht einer Erlösung - nach Überwindung, Qualen, Schmerzen und Tränen.

Die sportliche Historie dazu ist ellenlang. Fast legendär ist etwa die Geschichte des Marathonläufers, der innerhalb ...