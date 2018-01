Björndalen verpasste Olympia-Norm

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang werden aller Voraussicht nach ohne Biathlon-Altstar Ole Einar Björndalen über die Bühne gehen. Der 43-jährige Norweger, mit 13 Medaillen erfolgreichster Winter-Olympionike der Geschichte, verpasste am Mittwoch in Ruhpolding als 42. die Qualifikation für das Massenstartrennen am Sonntag. Dieses wäre seine letzte Chance gewesen, es ins Olympia-Team zu schaffen.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Hendrik Sc Ole Einar Björndalen kann seinen Rekord nicht ausbauen