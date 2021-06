Blaue Zehe konnte Matthias Kaserer nicht stoppen

Der Serienmeister holte sich Staatsmeisterschafts-Gold mit mehr als 70 Metern. Inge Grünwald ließ Topstar Ivona Dadic hinter sich.

Das Duell der Generationen ging an den Routinier: Der 37-jährige Matthias Kaserer holte bei der Leichtathletik-Staatsmeisterschaft in Graz am Sonntag seinen neunten Titel in zehn Jahren. Der in Tirol lebende Union-Salzburg-Athlet ließ nicht nur Adam Wiener (Pinkafeld/21 Jahre) und Clubkollegen Laurenz Waldbauer (20) hinter sich. Mit seiner Siegesweite von 70,19 Metern überraschte er sogar sich selbst: "Das habe ich nicht so erwartet. Über 70 Metern war ich zuletzt 2015."

Dabei musste Zahnarzt Kaserer Schmerzen leiden: "Ich habe mir beim ersten Versuch die Zehe angeschlagen, aber dann weitergemacht. Am Ende war es ein perfekter Wettkampf."

Das zweite Gold für Salzburger eroberte Inge Grünwald im Weitsprung. Für die Walserin ist es der zweite Weitsprungtitel nach 2019. Mit 6,19 Metern ließ sie auch Ivona Dadic (Union St. Pölten) hinter sich, die im Hinblick auf Olympia einen Testwettkampf bestritt und auf 6,10 Meter kam. Die in San Antonio (Texas) studierende Inge Grünwald wird in zwei Wochen an der U23-EM in Tallin (Estland) teilnehmen.

"Die Bedingungen waren nicht so einfach, es hat zwischen Rücken- und Gegenwind gewechselt", schilderte Grünwald. "Im Hinblick auf die U23-EM haben wir etwas an der Technik gearbeitet, die guten Sprünge kommen hoffentlich in Tallinn."

Zufrieden war auch Sprinter Jakob Hinterholzer, der Bronze über 200 Meter (22,03 Sek.) holte und über 100 Meter in 10,87 persönliche Bestleistung lief. Ebenfalls zu Bronze lief die weibliche 3-x-800-Meter-Staffel der Union (Ann-Kathrin Gruber, Emilia Löffler, Hanna Schwarzer).

Knapp nicht gereicht hat es für Stabhochspringerin Shanna Tureczek als Vierte im Stabhochsprung (3,60 Meter/PB), Diskuswerfer Lukas Stiper als Vierten (45,19 Meter) und Katharina Stöger als Fünfte über 800 Meter (2:18,07 Min./PB).

Der Kurs in Richtung Tokio stimmt für die Olympiateilnehmer, die in Graz ihre Form überprüften. Neben Dadic war Siebenkampf-Konkurrentin Verena Mayr dabei und holte Gold im Kugelstoßen, ebenso Lukas Weißhaidinger im Diskus und Victoria Hudson im Speerwurf.