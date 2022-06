Blitz, Donner und Drama bei Vikings-Sieg in ELF über Raiders

Die Vienna Vikings haben das erste Spiel der European League of Football (ELF) mit österreichischer Beteiligung gewonnen. Die Wiener setzten sich am Sonntag in einem wahren Marathon mit zwei Gewitter-Unterbrechungen 29:23 (13:7) bei den Raiders Tirol durch. Praktisch alle fünf Minuten wechselte das Momentum im "Battle of Austria" in Innsbruck hin und her. Bei den Vikings glänzte Receiver Florian Bierbaumer mit drei Touchdowns.

Die ersatzgeschwächten Vikings lagen in einer spannenden Partie, die fast alle Zutaten bereithielt, die den Football ausmachen, die meiste Zeit in Führung. Allein Neuzugang Bierbaumer stand am Ende von drei Touchdown-Pässen von Quarterback Jackson Erdmann. Mit einem 29:16-Vorteil gingen die Gäste in den Schlussabschnitt.

Dank Fabian Abfalter, der einen Pass von Sean Shelton in der Endzone fing, verkürzten die Raiders plus Extrapunkt schnell auf 29:23 und machten gehörig Druck. Wegen eines Gewitters, das Regen, Blitz und Donner über die Nordkette brachte, unterbrach der Schiedsrichter dann bei 6:17 Minuten auf der Uhr das Spiel. Schon im dritten Viertel hatte heftiger Wind eingesetzt und die TV-Übertragung beeinträchtigt.

Unmittelbar nach Wiederbeginn vertändelte Erdmann den Ball, den Vikings konnten sich nur via Punt aus der eigenen Endzone befreien. Es folgte die nächste Gewitter-Unterbrechung, danach näherten sich die Tiroler der Wiener Endzone mit Laufspielzügen und kurzen Pässen erfolgreich an. Am Ende blieben jedoch in einem vierten Versuch nur 13 Sekunden, um einen Touchdown aus kurzer Distanz zu erzielen. Das gelang nicht, das Zuspiel von Shelton war unvollständig.

Am kommenden Samstag bekommen es die Raiders auswärts mit den Cologne Centurions zu tun. Die Vikings spielen tags darauf in der Generali Arena in Wien-Favoriten gegen Central-Division-Rivale Frankfurt Galaxy. Nur der Sieger der Division steigt fix ins Play-off-Halbfinale auf. Das ELF-Finale steigt am 25. September im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.