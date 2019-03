Blutdoping: Unterstützer kritisieren Langläufer und ÖSV - Staatsanwalt ermittelt gegen Radprofi Stefan Denifl

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat am Sonntag Ermittlungen gegen einen Tiroler Radprofi bestätigt. Der 31-Jährige gab demnach bei Vernehmungen zu, die Methode des Blutdopings angewandt zu haben. Indes haben sich Sponsoren kritisch zum Dopingskandal im Skisport geäußert. Sie fordern, dass der ÖSV Verantwortung übernimmt

Die Österreichischen Lotterien haben sich am Sonntag kritisch zum Blutdoping-Skandal rund um die Nordische WM in Seefeld geäußert und Verantwortung vom Österreichischen Skiverband eingefordert. "Die Übernahme von persönlicher Führungsverantwortung im ÖSV für das langjährige systematische Scheitern im Kampf gegen Doping ist geboten", wird Generaldirektor Alexander Labak in einer Aussendung zitiert.

Die Casinos Austria AG und die Österreichische Lotterien GmbH seien langjährige Partner und Förderer des österreichischen Sports, deshalb liege ihnen dessen Wohl und nachhaltige Entwicklung am Herzen, hieß es in dieser Aussendung vom Sonntag. Es mache betroffen, dass seitens des ÖSV über Jahre hinweg kein wirkungsvoller Mechanismus zur Verhinderung von Doping entwickelt und keine interne Kultur etabliert werden konnte, die derartige betrügerische Vorgänge unmöglich mache. Leidtragender sei nicht nur das Image des Langlaufsports, sondern des gesamten heimischen Sports.

Alexander Labak







Schaden für Spitzensport und Ehrenamt

Eine möglicher Ausschluss der Sparte Skilanglauf aus dem organisierten Sport erscheint den Casinos laut der Stellungnahme mehr als symbolhaftes, populistisches Agieren denn als nachhaltige Strategie, die einen echten Neustart zum Inhalt habe. Ein derartiger Schritt würde sowohl dem Spitzensport, als auch dem auf Ehrenamtlichkeit aufgebauten Vereins- und Breitensport massiven Schaden zufügen. Gerade im Breitensport wären die negativen Folgen bedauerlich, stelle Langlauf für viele doch eine überaus gesunde und finanziell überschaubare Freizeitbeschäftigung dar und erfreue sich somit großer Beliebtheit.

Die negativen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit würden deutlich zeigen, dass der ÖSV ein systemisches und strukturelles Problem in der Dopingprävention habe und nicht das Opfer von Einzelfällen sei. "Die Übernahme von persönlicher Führungsverantwortung im ÖSV für das langjährige systematische Scheitern im Kampf gegen Doping ist geboten", wurde Labak in der Unternehmens-Aussendung zitiert.

Der Tiroler Finanzexperte Labak war im Sommer 2017 als Chef der Casinos Austria und der Lotterien auf Karl Stoss, den Präsidenten des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) gefolgt. Labak wird laut eigenen Angaben vom vergangenen September seinen 2019 auslaufenden Vertrag aber nicht verlängern.

Darüber hinaus gehe es um eine grundlegende Erneuerung der Führungsstruktur und -kultur mit dem Ziel, Werte wie Ehrlichkeit, Sportsgeist und Professionalität wieder ins Zentrum zu stellen, erklärte Labak zur aktuellen Situation abschließend. "Es wäre wünschenswert, wenn die Begeisterung und Euphorie, die bei der bestens organisierten WM in Seefeld zu spüren war, auch der notwendigen Neuausrichtung des ÖSV positive Impulse gibt."

/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JFK Denifl soll Blutdoping gestanden haben

Stefan Denifl im Visier der Ermittler

Indes war Stefan Denifl, für den die Unschuldsvermutung gilt, am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Österreichische Radsport-Verband verfügte vorerst über keine Informationen. Laut Staatsanwaltschaft habe ein Tiroler Radprofi bei Vernehmungen durch die Polizei am vergangen Freitag die Anwendung der verbotenen Methode Blutdoping gestanden.

Der Verdacht gegen den Sportler habe sich im Zuge der Ermittlungen gegen einen deutschen Sportmediziner nach den Doping-Razzien in Seefeld und Erfurt erhärtet. Am Freitag wurde der 31-Jährige schließlich befragt. Dabei zeigte er sich laut Anklagebehörde geständig. Anschießend sei er wieder enthaftet worden. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft dazu aktuell nicht nennen.

Abbruch bei Schweizer Team

Denifl war in den vergangenen zehn Jahren einer der erfolgreichsten heimischen Radprofis. Der Bergspezialist stand nach seinen Anfängen in Österreich seit 2010 bei verschiedenen internationalen Rennställen unter Vertrag und schaffte dabei auch Spitzenplätze bei renommierten Rennen wie Paris-Nizza.

Zuletzt trat der Stubaier mehrere Jahre für das Schweizer World-Tour-Team IAM in die Pedale, anschließend war er 2017 und 2018 bei Aqua Blue engagiert. Für den irischen Zweitdivisionär gewann er im Juli 2017 die Österreich-Rundfahrt und zwei Monate später sensationell eine Bergetappe der Spanien-Rundfahrt Vuelta.

Im vergangenen Oktober unterschrieb der Familienvater einen Vertrag beim neuen polnischen World-Team CCC. Zu Weihnachten wurde dann aber völlig überraschend die Auflösung des Vertrages bekannt, es wurden dafür "persönliche Gründe" Denifls angeführt. Weitere Angaben machte der Rennstall "aus Respekt vor Stefans Privatsphäre" nicht. Denifl selbst nahm nicht Stellung, auch in den Wochen danach waren keine Details über den Grund für die Trennung zu erfahren gewesen.

Schon länger beobachtet?

Im Lichte der neuesten Entwicklung ist nicht auszuschließen, dass Denifl bereits damals im Visier der ermittelnden Behörden stand. Diese hatten am vergangenen Mittwoch zusammen mit deutschen Kollegen bei Razzien in Seefeld während der Nordischen Ski-WM sowie in Deutschland fünf Langläufer, darunter die Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf, und als möglichen Kopf einer Blutdoping betreibenden, "kriminellen Vereinigung" einen deutschen Sportmediziner festgenommen. Die fünf Athleten legten mittlerweile Geständnisse ab und der Arzt, der in früheren Jahren auch im Profiradsport aktiv war, kooperiert nach Angaben seines Anwalts mit den Behörden.

Dem Mediziner als mutmaßlichen Drahtzieher und seinen deutschen Komplizen drohen mehrjährige Haftstrafen. Auch die Sportler müssen mit Anklagen wegen Sportbetrugs rechnen, darauf stehen in Österreich Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren. Zudem müssen sie mit sportrechtlichen Sanktionen wie Sperren und nachträglichen Disqualifikationen rechnen.

Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) teilte auf Anfrage mit, man sei im Fall des verdächtigen Tiroler Radprofis in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Polizei in der Causa tätig. Über eine mögliche Verfahrenseinleitung könne aber erst nach Erhalt von zusätzlichen Informationen entschieden werden.

Dürr soll Drahtzieher gewesen sein

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll sich im Zuge der Aussagen von Hauke und Baldauf herausgestellt haben, dass der frühere Langläufer und Dopingsünder Johannes Dürr als Vermittler zwischen Hauke, Baldauf und dem deutschen Arzt aufgetreten wäre. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft aber nicht.

Laut dem Zeitungsbericht habe Dürr dem Duo bereits 2016 "Tür und Tor zum deutschen Arzt in Erfurt" geöffnet, hieß es unter Berufung auf die Vernehmungsprotokolle von Hauke und Baldauf. Dürr hatte zuletzt öffentlich angegeben, dass er gegenüber der Münchner Staatsanwaltschaft über seine eigenen Blutdoping-Praktiken ausgesagt habe. Er bestritt aber, seine "Freunde verpfiffen" zu haben. Für Dürr und alle anderen Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Deutscher Staatsanwalt: "Arzt bot All-inclusive-Paket an"

Die deutsche Staatsanwaltschaft glaubt, dass die mutmaßlichen Dopingpraktiken des verhafteten Sportmediziners bereits Anfang der 2000er-Jahre angefangen haben. Das sagte Kai Gräber, der Leiter der zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft München, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir noch viel weiter zurückgehen werden im Laufe der Ermittlungen. Ich glaube, dass das in die Anfänge der Jahre 2000 zurückreichen dürfte."

Gräber hofft, dass die vom Anwalt des deutschen Arztes angekündigte Kooperationsbereitschaft auch die Decodierung der Namen auf den in Erfurt beschlagnahmten 40 Blutbeuteln umfasst. Der Staatsanwalt geht außerdem "sehr stark" davon aus, dass weitere Sportarten - wie der Radsport - betroffen seien. "Weil er Personen kennt, und Kontakte in die Szene hat, halte ich das für nicht unwahrscheinlich."

Er nehme an, dass der Arzt für seine Dienste zwischen acht- und fünfzehntausend Euro pro Athlet und Saison verdient habe. "Das war ein all-inclusive-Paket", sagte Gräber. Die Causa sei in Deutschland in seiner Dimension bisher einzigartig. "Mir fällt kein Fall ein, der ähnlich spektakulär vom Aufschlag und ähnlich gut von der Beweislage gelaufen ist."

Bei Razzien österreichischer und deutscher Behörden waren vergangenen Mittwoch in Seefeld und in Erfurt fünf Langläufer, der Mediziner als Hauptverdächtiger sowie Komplizen des Arztes festgenommen worden. Das Quintett aus Österreich, Estland und Kasachstan ist nach Geständnissen mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der Anwalt des Sportmediziners hat vollste Kooperationsbereitschaft seines Mandanten angekündigt. In Tirol wurde am Freitag auch noch ein heimischer Radprofi vorübergehend festgenommen, auch er ist geständig, Blutdoping angewendet zu haben.

