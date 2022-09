Bologna verpasst ersten Saisonsieg trotz Arnautovic-Elfer

Der FC Bologna hat trotz eines verwandelten Elfmeters von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic den ersten Saisonsieg in der Serie A verpasst. Der 33-Jährige traf am Donnerstagabend beim 1:1 (0:0) in der 4. Runde gegen US Salernitana mit einem souverän geschossenen Strafstoß in der 52. Minute zur Führung. Für den 102-fachen Fußball-Nationalspieler war es bereits das dritte Saisontor, der Wiener erzielte damit bisher alle Ligatreffer von Bologna in dieser Saison.

SN/APA/ROBERT JAEGER/Archivbild/ROB Wieder kein Sieg für Arnautovic und Bologna

Den Gästen gelang in der 88. Minute durch Boulaye Dia aber der späte Ausgleich, womit Bologna nur zwei Punkte auf dem Konto hat. Kurz darauf vergab der starke Arnautovic die Chance auf den Siegtreffer. ÖFB-Außenverteidiger Valentino Lazaro erlebte indes ein unglückliches Startelf-Debüt für den FC Torino. Beim 1:3 (0:1) bei Atalanta Bergamo verschuldete der Inter-Leihspieler mit einem ungestümen Tackling kurz vor Schluss einen Elfmeter. Teun Koopmeiners war mit einem Dreierpack (45.+3/Elfmeter, 47., 84./Elfmeter) der Mann des Spiels. Neuzugang Rasmus Höjlund, für 17 Mio. Euro von Sturm nach Bergamo gewechselt, feierte mit der Einwechslung in der 37. Minute sein Serie-A-Debüt.