Boris Becker geläutert: "Wiederentdeckt, wer ich einmal war"

Der gefallene Tennisstar gab sein erstes Interview seit der Entlassung aus dem Gefängnis.

Die Zeit im Gefängnis hat Boris Becker nach eigener Überzeugung verändert. "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", sagte der Tennisstar in einem Exklusivinterview von Sat.1, das am Dienstagabend ausgestrahlt wurde. "Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund."

Die Erfahrungen nach 231 Tagen hinter Gittern sind an dem einstigen Weltstar auch äußerlich nicht spurlos vorbeigegangen. Becker präsentierte sich deutlich schlanker. Er hat etwas dunklere Haare. Die Zeit im Gefängnis hat in seinem Gesicht Sorgenfalten hinterlassen. Über seine Zeit in der Haft sagte der Sportler: "Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist."

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war am vergangenen Donnerstag schließlich freigekommen.

Immer wieder von Tränen und Momenten der Rührung unterbrochen, schilderte der 55-Jährige auch zwei lebensgefährliche Situationen hinter Gittern. Mithäftlinge hätten ihn gerettet, sagte Becker. Mit manchen Insassen habe er eine enge Beziehung aufgebaut. "Wenn man zusammen ums Überleben gekämpft hat, das schweißt zusammen." Er werde sicher mit einigen Mithäftlingen Kontakt halten.

In seinem ersten Auftritt seit seiner Haftentlassung bekannte sich Becker zu seiner Schuld. "Natürlich war ich schuldig", sagte er und zeigte sich selbstkritisch. "Vielleicht habe ich nicht genügend Reue gezeigt im Zeugenstand", meinte Becker. Außerdem berichtete der Ex-Häftling von Hungergefühlen während seines Gefängnisaufenthalts. "Ich habe sehr viel Gewicht verloren", sagte Becker. "Ich bin mit 97 Kilo ins Gefängnis gekommen und hatte dann knapp 90 Kilo." Becker fügte hinzu: "Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Hunger gefühlt. Ich dachte, dass ich schon alles erlebt habe, aber das war neu." Im Gefängnis habe er keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht und wochenlang wenig gegessen. "Also meiner Gesundheit tat der Gefängnisaufenthalt sicherlich gut."