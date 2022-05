Boston Celtics brechen nach Führung gegen Miami ein

Die Boston Celtics, die in der Nacht auf Montag den Titelverteidiger Milwaukee Bucks im entscheidenden siebenten Spiel ausgeschaltet hatten, sind mit einer Niederlage in die Halbfinalserie der NBA-Play-offs gestartet. Gegen den Favoriten Miami Heat reichte beim 107:118 die Kraft nicht über die volle Distanz.

Entscheidend war das dritte Viertel, in dem Miami aus einem Acht-Punkte-Rückstand eine 17-Punkte-Führung machte. Miamis Jimmy Butler avancierte mit 41 Punkten zum Mann des Spiels.

Die Orlando Magic dürfen indes bei der jährlichen Talente-Auswahl in diesem Jahr an erster Stelle wählen. Das ergab die sogenannte Draft-Lotterie. Orlando befindet sich im Umbruch und beendete die Saison mit der zweitschlechtesten Bilanz der Liga und nur 22 Siegen in 82 Partien.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag - Play-offs - Hablfinale ("best of seven"): Eastern Conference: Miami Heat - Boston Celtics 118:107. Stand in der Serie: 1:0