Den Boston Red Sox fehlt nur noch ein Sieg zum Titelgewinn in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB. Die favorisierten Red Sox gewannen am Samstag (Ortszeit) das vierte Spiel der World Series gegen die Los Angeles Dodgers mit 9:6. In der Best-of-Seven-Serie führen die Red Sox nach dem Auswärtserfolg mit 3:1.

SN/APA (AFP/Getty)/Sean M. Haffey Die Boston Red Sox haben Grund zur Freude