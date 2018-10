Boston Red Sox zum neunten Mal World-Series-Gewinner

Die Boston Red Sox sind zum neunten Mal Sieger der Major League Baseball (MLB). Der Favorit gewann am Sonntagabend (Ortszeit) das fünfte Match der World Series auswärts gegen die Los Angeles Dodgers 5:1 und damit die "best of seven"-Serie 4:1.

SN/APA (AFP/GETTY)/Harry How Die Spieler der Red Sox haben Grund zum Feiern