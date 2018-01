Bostons NBA-Siegesserie ging auch in London weiter

Die Boston Celtics haben ihre Siegesserie in der NBA am Donnerstagabend in London prolongiert und gleichzeitig jene der Philadelphia 76ers beendet. Der Leader der Eastern Conference feierte in der O2-Arena an der Themse mit einem 114:103 gegen das Team aus Pennsylvania den bereits siebenten Liga-Erfolg hintereinander. Der Rekord-Champion hält nun bei einer 34:10-Bilanz.

