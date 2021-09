Boxer küren in Fuschl ihre Landesmeister

Boxclub Oberndorf tritt mit zwei Athleten beim erstmals stattfindenden Alpencup in Fuschl an.

"Wir sind nach so langer Pause schon wirklich heiß aufs Boxen", sagt Reinhard Seifert. Das Trainer-Urgestein vom Boxclub Oberndorf schickt am 25. und 26. September zwei seiner Schützlinge zum 1. Alpencup des Salzburger Boxverbands nach Fuschl. Seine Erwartungen an Amir Nesimi (-60 kg) und Paul Hlawna (-71kg) sind hoch. "Ich bin zuversichtlich, dass beide ihre Kämpfe gewinnen werden. Sie sind sehr gut in Form", sagt Seifert im FN-Gespräch.

SN/sw/boxclub oberndorf Amir Nesimi tritt ebenfalls in Fuschl an. ...