Boxerin Eva Voraberger hat am Samstagabend in der Koralmhalle in Deutschlandsberg ihren Interims-WBC-Weltmeistertitel im Bantamgewicht (bis 53,5 kg) erfolgreich verteidigt. Die 28-jährige Steirerin feierte gegen die Argentinierin Luna del Mar Torroba nach zehn Runden einen einstimmigen Punktesieg.

Quelle: APA