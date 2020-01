Bozen und Graz holen letzten Platz in EBEL-Pick-Round

Der HCB Südtirol und die Graz99ers haben sich am Sonntag die letzten zwei Plätze in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga geholt. In der letzten Runde des Grunddurchgangs gewann Bozen das direkte Duell gegen Znojmo mit 5:0, die Steirer sicherten sich mit einem 5:3 über Schlusslicht Dornbirn den Einzug in die Top 5, der auch einen Platz im Viertelfinale bedeutet.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Jubel bei Bozen nach klarem Sieg