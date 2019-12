Brady und New England verloren in NFL erneut

Quarterback-Superstar Tom Brady hat mit den New England Patriots in der amerikanischen Football-Liga NFL die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Der Super-Bowl-Champion unterlag am Sonntag (Ortszeit) den Kansas City Chiefs 16:23. Der 42-jährige Brady verbuchte wie sein Gegenüber, Liga-MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes, einen Touchdown und eine Interception.

SN/APA (AFP/Getty)/Adam Glanzman Zweite Niederlage in Folge für Brady und seine Patriots