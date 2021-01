Brady und Tampa Bay in zweiter NFL-Play-off-Runde

Quarterback-Superstar Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum ersten Mal seit 18 Jahren in die zweite Runde der NFL-Play-offs geführt und damit die Chance auf eine weitere Super-Bowl-Teilnahme im heimischen Stadion in Florida. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion holte mit seinem neuen Team am Samstagabend ein 31:23 gegen das Washington Football Team.

Brady kam auf zwei Touchdown-Pässe und ist nun mit 43 Jahren und 159 Tagen der älteste Quarterback, dem das in einem Play-off-Spiel gelungen ist. Der zuvor von George Blanda gehaltene Rekord bestand seit 1970.

Washington leistete nach zwischenzeitlich zwölf Punkten Rückstand lange Widerstand. Taylor Heinicke, der kurzfristig für den verletzten Alex Smith als Quarterback spielte, zeigte in seinem erst zweiten Einsatz in dieser Saison eine starke Leistung und warf in seinem ersten Play-off-Spiel für einen Touchdown und insgesamt 306 Yards. Einen weiteren Touchdown erlief der 27-Jährige selbst.

Ebenfalls in der zweiten Runde sind die Los Angeles Rams und die Buffalo Bills. Die Bills bezwangen die Indianapolis Colts 27:24 und holten den ersten Sieg in den Play-offs seit 25 Jahren. Die Rams behielten im Duell mit den Seattle Seahawks die Oberhand und gewannen 30:20. Die restlichen drei Wildcard-Spiele finden am (heutigen) Sonntag statt.

14 Teams sind für die Play-offs qualifiziert. Die beiden Top-Teams der Conferences - die Green Bay Packers in der NFC und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in der AFC - haben am ersten Wochenende spielfrei. Der Super Bowl in Tampa ist für den 7. Februar geplant.

NFL-Ergebnisse von Samstag - Play-offs, 1. Runde (Wildcard-Spiele bzw. Achtelfinale): Buffalo Bills - Indianapolis Colts 27:24, Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 20:30, Washington Football Team - Tampa Bay Buccaneers 23:31.

