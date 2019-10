Der Vorarlberger Matthias Brändle hat mit dem Prolog-Sieg bei der Tour of Taihu Lake in China seinen dritten Saisonerfolg gefeiert. Der Zeitfahr-Staatsmeister aus dem Team Israel Cycling Academy gewann den 5,5-km-Auftakt in Wuxi vor den Neuseeländern Dylan Kennett (+ 2 Sek.) und Michael Vink (8).

Quelle: APA