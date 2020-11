Brasilien siegt ohne Neymar knapp gegen Venezuela

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel in der WM-Qualifikation gewonnen. Ohne den verletzten Superstar Neymar besiegte der Rekordweltmeister am Freitag (Ortszeit) in Sao Paulo Venezuela mit 1:0. Liverpool-Stürmer Roberto Firmino besorgte den einzigen Treffer in der 67. Minute. Nach einer Flanke von der rechten Seite drückte er den Ball aus kurzer Distanz mit dem rechten Fuß über die Linie.

SN/APA (AFP/Getty)/NELSON ALMEIDA Dritter Sieg für Brasilien in der WM-Quali

