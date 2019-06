Breakdance, Surfen, Skateboarding bei Olympia in Paris 2024

Breakdance, Skateboarding, Surfen und Sportklettern sind auf der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag ins Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen worden. Surfen, Skateboarding und Sportklettern werden schon 2020 in Tokio zu sehen sein. Breakdance, das bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires dabei war, hatten sich die Franzosen gewünscht.

SN/APA (AFP)/JEFF PACHOUD Die neu aufgenommenen Sportarten sollen das Portfolio entstauben