Bronze für Kletterer Lukas Knapp bei Universitäts-WM

Zum Auftakt der Universitäts-WM im Sportklettern in Innsbruck durfte auch der Salzburger Lukas Knapp jubeln. Er holte Bronze im Speedbewerb.

Gold ging im Speed-Bewerb der FISU World University Championship Sport Climbing an den Tiroler Tobias Plangger (Universität Innsbruck). Teamkollege Lukas Knapp aus Hof bei Salzburg, der für die Naturfreunde Salzburg starte und am MCI Management Center Innsbruck studiert, lieferte sich einen unglaublichen Fight und belohnte sich mit der Bronzemedaille.

Knapp war mit der 13. Zeit ins Finale der Top-16 eingezogen. Das Achtel- und Viertelfinale überstand er jeweils ganz knapp - bis es zum direkten Duell mit Plangger im Halbfinale kam. Dort riskierte Knapp alles, ebnete seinem Teamkollegen aufgrund eines Fehlstartes aber den Weg ins Finale. Im Rennen um Platz drei hatte er das Glück auf seiner Seite und komplettierte den aus österreichischer Sicht stark Dienstagabend. "Ein unglaublich schöner Tag für mich", sagte Knapp. "Den Fehlstart gegen Tobi habe ich schnell weggesteckt - ich wusste, ich brauche einen Traumlauf, und habe voll riskiert. Der dritte Platz hat einen großen Stellenwert für mich, vor so einer Kulisse etwas gewinnen zu können, ist richtig cool. Die Bedingungen waren perfekt. Ich mag es, am Abend zu klettern - es war eine tolle Show hier in Innsbruck."