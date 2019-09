Brown-Ära bei Patriots bereits nach elf Tagen beendet

Die Karriere von Football-Star Antonio Brown steht an einem Scheideweg. Nachdem ihm unter der Woche eine weitere Frau sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte, entließ Super-Bowl-Champion New England Patriots am Freitag den Receiver. Seine Zeit beim NFL-Titelverteidiger dauerte nur elf Tage. "Wir denken, dass es das Beste ist, jetzt wieder getrennte Wege zu gehen", teilte der Club mit.

SN/APA (AFP/Getty)/Michael Reaves Neue Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen Brown