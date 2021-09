Buccaneers besiegen zum NFL-Saisonstart Cowboys knapp 31:29

Die neue Saison der National Football League (NFL) hat so begonnen, wie die vergangene geendet hat: mit einem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Der Super-Bowl-Sieger rund um Quarterback-Superstar Tom Brady bezwang zum Auftakt am Donnerstagabend (Ortszeit) die Dallas Cowboys in einem Herzschlagfinale mit 31:29. Ein verwandeltes Field Goal durch Kicker Ryan Succop zwei Sekunden vor Schluss bescherte dem Team aus Florida einen gelungenen Saisonstart.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Die Brady-Gronk-Connection funkt noch immer ausgezeichnet

"Wir haben einiges zu verbessern, aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben", sagte Brady dem TV-Sender NBC unmittelbar nach dem Erfolg im mit mehr als 65.000 Zuschauern ausverkauften Raymond James Stadium in Tampa. "Es war nicht perfekt, aber wir haben gewonnen." Der 44-Jährige warf vier Touchdown-Pässe, aber auch zwei Interceptions. Zwei seiner Würfe veredelte Tight End Rob Gronkowski zu Touchdowns. Laut US-Medien kommt das Duo, das auch bereits bei den New England Patriots erfolgreich zusammengespielt hat, nun auf 100 gemeinsame Touchdown-Spielzüge. Cowboys-Quarterback Dak Prescott feierte nach langer Verletzungspause (Knöchelbruch) sein Comeback und zeigte dabei eine starke Leistung. Der 28-Jährige warf drei Touchdown-Pässe, zwei davon auf Wide Receiver Amari Cooper, und erzielte dabei einen Raumgewinn von 403 Yards. Einen Pass fingen die Buccaneers ab.