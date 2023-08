Bucher holt bei U23-EM in Dublin Gold über 100 m Delfin

Bei der U23-Schwimm-EM in Dublin hat Simon Bucher am Freitagabend Gold über 100 m Delfin geholt. Der 23-jährige Tiroler musste sich zwar im Finale mit einer Zeit von 51,69 Sekunden Gabriel Jett um 4/100 Sek. geschlagen geben, da dieser aber aus den USA stammt, zählte er nicht für die EM-Wertung. Nur 1/100 hinter Bucher landete der Pole Jakub Majerski auf Rang drei und erhielt damit Silber. Iris Julia Berger belegte über 200 m Kraul im Finale den achten Platz (2:01,60 Min.).

Bei der WM in Fukuoka Ende Juli war Bucher als 26. weit unter seinen Möglichkeiten geblieben und auch fast sechs Zehntel langsamer als jetzt in Dublin. "Nach der WM wollte ich eigentlich schon fast nicht mehr nach Dublin reisen. Ich habe mich dann aber spontan dazu entschlossen, dass ich das so nicht auf mir sitzen lassen will und einen schönen Saisonabschluss feiern will. Ich habe gewusst, dass ich es draufhabe", war der Österreicher erleichtert.

Bucher dürfte übrigens im Rennen auch als Erster angeschlagen haben, allerdings war seine Anschlagsmatte defekt. Daher musste die Handstoppung herangezogen werden, wodurch der Amerikaner als Sieger aus dem Becken stieg. Johanna Enkner schwamm unterdessen über 800 m Kraul in 8:51,44 Minuten persönliche Bestzeit und schafft damit das EM-Limit.