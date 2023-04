Bucks verlieren NBA-Play-off-Auftakt, Antetokounmpo verletzt

Kalte Dusche für die Milwaukee Bucks zum Auftakt der NBA-Play-offs: Das beste Team im Grunddurchgang verlor am Sonntag in der stärksten Basketballliga der Welt nicht nur sein Auftaktmatch daheim gegen die Miami Heat 117:130, sondern auch seinen Superstar Giannis Antetokounmpo wegen einer Verletzung. Die NBA-Clubs aus Los Angeles fuhren unterdessen Auswärtssiege ein: Die Lakers gewannen bei den Memphis Grizzlies 128:112, die Clippers siegten mit 115:110 bei den Phoenix Suns.

Die Bucks waren mit 58 Siegen das beste NBA-Team in der Regular Season. Der NBA-Champion von 1971 und 2021 verlor allerdings gegen Miami schon früh seinen wichtigsten Spieler. Antetokounmpo fiel im ersten Viertel hart auf den Rücken und war ab dem zweiten Viertel nicht mehr auf dem Parkett. Der Grieche könnte nun einige Partien fehlen. Bester Spieler bei den Heat, bei denen sich Tyler Herro die rechte Hand brach, war Jimmy Butler mit 35 Punkten und elf Assists.

Rui Hachimura stahl unterdessen beim Sieg der Lakers in Memphis seinen Starkollegen ein wenig die Show. Der Japaner erzielte 29 Zähler, Austin Reaves steuerte 23 Punkte bei, LeBron James kam auf 21 Zähler. Die Grizzlies müssen sich derweil um ihren besten Spieler, Ja Morant, sorgen. Er fiel im Schlussviertel auf sein Handgelenk und wurde danach nicht mehr eingesetzt.

Der Rekordmeister aus Los Angeles führt nun ebenso mit 1:0 in der "best of seven"-Serie wie der Stadtrivale. Angeführt von Kawhi Leonard, der 38 Punkte warf, entführten die Clippers einen wichtigen Auswärtssieg aus Phoenix. Die Suns gingen trotz 27 Zählern von Kevin Durant und 26 von Devin Booker leer aus. Für Durant war es die erste Niederlage im Trikot der Suns seit seinem Wechsel im Februar. Die Denver Nuggets wurden hingegen ihrer Favoritenrolle in Spiel eins gegen die Minnesota Timberwolves gerecht und gewannen 109:80.