Buffon will kein Abschiedsspiel mit Italiens Nationalteam

Italiens Rekord-Torhüter Gianluigi Buffon hat eine Einladung des italienischen Fußballverbandes (FIGC) zu einem Abschiedsspiel mit der Nationalmannschaft abgelehnt. "Es scheint, dass ich in den letzten zwei Jahren ein Problem für die Nationalmannschaft geworden bin", sagte Buffon dem TV-Sender Sky am Montagabend. Er sei in seinen Teams immer als Mehrwert gesehen worden.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Italiens Rekord-Torhüter Gianluigi Buffon