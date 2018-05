Mit dem jeweils zweiten Sieg in der "best of five"-Serie im Halbfinale der Admiral-Basketball-Bundesliga (ABL) haben sich Titelverteidiger bulls Kapfenberg und Swans Gmunden in eine gute Ausgangslage gebracht. Die bulls hatten beim 96:68 (37:40) gegen BC Vienna ab dem dritten Viertel keine Mühe, die "Schwäne" fixierten den zweiten Sieg in Traiskirchen erst in der Overtime mit 89:81 (41:39;77:77).

(SN)