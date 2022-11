Bundesliga-Silber für Bischofshofens Judo-Frauen

Platz zwei in der Frauen-Bundesliga gab es für das Judo-Team des ESV Sanjindo Bischofshofen nach dem Finale am Samstag in Leibnitz.

SN/gepa pictures/ mario buehner Elena Dengg (Sanjindo Bischofshofen).

JC Wimpassing Sparkasse sicherte sich den Frauen-Bundesliga-Titel und wiederholte damit den Erfolg aus dem Vorjahr. Im Titelduell mit ESV Sanjindo Bischofshofen gab bei jeweils sieben Siegen und einem Remis (im direkten Duell im Mai in Bischofshofen) die Unterwertung den Ausschlag. Die Niederösterreicherinnen mit Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres hatten am Ende einen Sieg mehr zu Buche stehen (40:39) als Elena Dengg und Co. Die Ergebnisse: WKG Flachgau-Burgkirchen-DynamicOne - Sanjindo Bischofshofen 1:5 (Punkte für Bischofshofen: Larissa Sickinger/-52, Julia Sommer/-57, Laura Kallinger/-63, Elena Dengg/-70, Maria Höllwart/+70). UJZ Mühlviertel - ESV Sanjindo Bischofshofen 1:5 (Lisa Dengg/-48, Larissa Sickinger/-52, Julia Sommer/-57, Elena Dengg/-70, Maria Höllwart/+70). ESV Sanjindo Bischofshofen - Team Samurai-Stadlau 5:1 (Lisa Dengg/-48, Julia Sommer/-57, Laura Kallinger/-63, Elena Dengg/-70, Maria Höllwart/+70). ESV Sanjindo Bischofshofen - Galaxy-Klosterneuburg 4:2 (Larissa Sickinger/-52, Julia Sommer/-57, Laura Kallinger/-63, Elena Dengg/-70).