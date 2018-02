Bunt sind im olympischen Dorf nur die Decken

SN-Lokalaugenschein im olympischen Dorf von Pyeongchang: Wer hier wohnt, lebt das olympische Ideal in einer recht spartanischen Ausprägung.

Es wirkt wie eine Trabantenstadt, die versehentlich in den Bergen Südkoreas gelandet ist: Denn wer mit dem Auto um die Kurve biegt und das olympische Dorf erblickt, der ist - höflich gesagt - zumindest überrascht. Acht gewaltige Hochhausblöcke stehen hier aneinandergereiht auf der grünen Wiese, das Ganze ist, wie bei Olympia üblich, umgeben von Zäunen und Sicherheitskräften. Das Pyeongchang Olympic Village ist in den kommenden Wochen die Heimat von 3500 Athleten und Betreuern, darunter dem fast vollständigen österreichischen Aufgebot. Ein zweites olympisches Dorf gibt es am Meer in Gangneung für 2400 Athleten, da wohnen aus Österreich aber nur die beiden Eisschnellläufer und das Eiskunstlaufpaar Kiefer/Ziegler. Nur: Von dem Glanz und dem Luxus, mit dem sich das IOC hier normal umgibt, ist in beiden Quartieren nichts zu sehen. Dafür hat man aber keine Schwierigkeiten, wenn man das Quartier der Österreicher finden will: Große rot-weiß-rote Fahnen erstrecken sich über die unteren fünf Stockwerke des Blocks, daneben künden die Fahnen von Griechenland, Kasachstan und Irland an, dass es sich hier um ein buntes Völkchen handelt, das das Haus bevölkert.

Die Küche ist nicht betriebsbereit

Als eine der ersten Sportlerinnen zogen Katharina Innerhofer und Lisa Hauser hier ein. Die beiden Biathletinnen bereiten sich diese Woche schon auf ihre ersten Einsätze vor, die am Samstag mit dem Sprint (7,5 km) erfolgen - wie alle Biathlonbewerbe hier zur Abendzeit und damit in Europa zur Mittagszeit. Für Innerhofer sind es die zweiten Olympischen Spiele, sie kennt auch das Dorf in Sotschi. "In Sotschi war alles größer, aber wir kommen auch hier gut zurecht." Ein kleiner Vorraum, ein kleines Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und eine Küche haben die beiden in ihrem Appartement. Wobei Küche eine Übertreibung ist: Die ist zwar bereits komplett eingebaut, aber unter einer Plastikschicht dick eingepackt. Die Erklärung: Die Wohnungen im olympischen Dorf sind allesamt bereits verkauft, zwei Wochen nach den Paralympischen Spielen werden sie ihren neuen Besitzern übergeben - und da sollen sich die Gebrauchsspuren in Grenzen halten. Darum ist die Küche nicht betriebsbereit. Nur: Zum Kochen wird die olympische Wohngemeinschaft ohnedies nicht kommen. Hier gibt es eine gewaltige "Dining Hall", "die sieht aus wie eine Sporthalle", sagt Innerhofer und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Es war während der Asienspiele einst eine Basketballhalle und soll nach den Spielen als Kulturzentrum genutzt werden. Essen gibt es 24 Stunden und in allen Geschmacksrichtungen: Koreanisch, Sushi, vegetarisch, Halal, Pizza, Burger, Salatbuffet, Fleisch, Fisch. "Einfach alles, man könnte auch 24 Stunden lang frühstücken", erzählt Innerhofer, die sich beim Essen keine Vorgaben macht. "Ich esse, was mir schmeckt, meist Salat, Fleisch und Fisch."

Bettdecken mit den Symbolen der Spiele

Die Einrichtung der Zimmer ist hell und freundlich, der Blick auf das gegenüberliegende Hochhaus nicht ganz so auflockernd. Dafür sind die Decken erfrischend bunt, in kräftig roten Farben gehalten und mit den Symbolen der Spiele verziert. Warum das wichtig ist? Es ist ein Brauch bei den Spielen, dass man als Sportler die Bettdecken als Souvenir mitnehmen darf. Innerhofer hat die Decke von Sotschi daheim, die von Pyeongchang wird folgen.

Nicht alle wohnen im "Dorf"

Nur ganz wenige Österreicher wohnen außerhalb dieses Dorfs in den Bergen. Snowboarder und Abfahrer wohnen direkt an ihren Wettkampfstätten in Bokwang und Jeongseon, da die Anreise dorthin zu weit wäre. Und einige wenige haben ihr eigenes Appartement, wie etwa Bernadette Schild. Die Slalomfahrerin teilt sich eine Wohnung mit ihren Eltern, was für die Tochter den Vorteil hat, dass Mutter Rosi kochen wird. Marcel Hirscher wird die erste Woche in Jeongseon bei den Abfahrern wohnen und dann ebenfalls in ein eigenes Appartement ziehen. Für diese eigenen Unterkünfte müssen die Athleten selbst aufkommen, ebenso wie für das Upgrade auf einen Business-Class-Flug.