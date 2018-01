Caleb Ewan gewann zweite Down-Under-Etappe

Lokalmatador Caleb Ewan hat die zweite Etappe der Tour Down Under für sich entschieden. Der Australier gewann am Mittwoch das Teilstück von Unley nach Stirling (148,6 km) im Sprint vor seinem Mitchelton-Teamkollegen Daryl Impey und den beiden Bora-Fahrern Jay McCarthy und Peter Sagan. Ewan ist dadurch vor Impey und Weltmeister Sagan auch neuer Gesamtführender des World-Tour-Auftaktrennens.

SN/APA (Archiv/AFP)/DAVID MARIUZ