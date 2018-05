Calisthenics: Viel Kraft für die "menschliche Flagge"

Martin Dechet wollte schon immer ein Kraftpaket sein. In Calisthenics fand er schlussendlich seine große Leidenschaft. Was teilweise mühelos aussieht, bedarf allerdings eines jahrelangen Trainings.

Ein ganzes Jahr hat Martin Dechet trainiert. Was heute schier mühelos aussieht, war am Anfang eine enorme Kraftanstrengung. "Kraft brauche ich für den Handstand auf dem Barren noch immer, aber jetzt funktioniert es, ohne mich abzustützen", sagt der Aigener.

Der 24-Jährige betreibt seit einigen Jahren Calisthenics. Darunter versteht man eine Form des körperlichen Trainings, das eine Reihe von einfachen, oft rhythmischen Bewegungen beinhaltet und für die nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. "Im Grunde genommen kann man Calisthenics überall machen. Am besten ist es aber, wenn man am Anfang etwas zum Abstützen hat." Vor allem in den Vereinigten Staaten boomt dieses Streetworkout. Mittlerweile schwappt es nach Europa über.

In Salzburg wurden in den vergangenen Monaten drei Gerüste zum Trainieren aufgestellt. Diese stehen am Franz-Josef-Kai beim Rotkreuz-Parkplatz, im Lehener Park, und ein Gerüst wurde auf den Schliesselberger-Gründen in Maxglan montiert. Neben den statischen Figuren gibt es auch dynamische wie Drehungen und Sprünge. "Da finden auch regelmäßig Weltmeisterschaften und Europameisterschaften statt, bei denen beide Arten innerhalb von rund zwei Minuten zu einer Musik kombiniert werden", sagt Martin Dechet.

Der Fitnesstrainer konzentriert sich allerdings ausschließlich auf die statischen Übungen. Eine ganz besonders schwierige Herausforderung ist die "menschliche Flagge". Dabei müssen beide Arme und der Rest des Körpers parallel zum Boden gehalten werden. Neben der richtigen Grifftechnik braucht man dazu vor allem eine starke Rumpf- und Rückenmuskulatur sowie eine enorme Körperspannung. "Die Beinmuskulatur kann man dabei ein wenig vernachlässigen, denn die sollen so leicht wie möglich dabei sein", erklärt Dechet. Rund eine halbe Minute kann er seinen Körper parallel zum Boden halten, die Besten schaffen rund eine Minute.

Im vergangenen Oktober gründete Martin Dechet mit drei weiteren Mitstreitern den Salzburger Calisthenics-Verein. Zwei Mal die Woche wird an unterschiedlichen Figuren trainiert. Mittlerweile hat der Verein rund 100 Mitglieder, von denen rund 25 auch regelmäßig zu den Übungen kommen. "Das Ziel ist fit zu bleiben. Zu uns kann jeder kommen und wenn es nur zum Trainieren von Liegestützen ist", sagt der 24-Jährige.

Am 29. und 30. Juni wird Martin Dechet bei den Trendsport-Tagen am ASV-Platz in Itzling anwesend sein. "Da stellen wir unseren Sport den Besuchern vor, und es kann ihn dann jeder ausprobieren."