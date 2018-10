Camila Giorgi erste italienische Linz-Siegerin

Bei der 28. Auflage des Upper Austria Ladies in der Linzer TipsArena war es so weit: Erstmals in der Geschichte des mittlerweile einzigen zur WTA-Tour zählenden Damen-Tennisturniers in Österreich gibt es eine Siegerin aus Italien. Die als Nummer 5 gesetzte Camila Giorgi ließ der russischen Qualifikantin Jekaterina Alexandrowa am Sonntag beim 6:3,6:1 in nur 59 Minuten keine Chance.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Girogi kassiert 43.000 Dollar