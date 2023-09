Campus macht Saalfelden zu Talent-Magnet

Nachwuchszentrum des FC Pinzgau weckt ach überregional Interesse bei jungen Fußballern.

Der Traum vom großen Fußball lebt nach wie vor in Saalfelden - nur anders. Nachdem der FC Pinzgau die hochtrabenden Pläne von US-Investoren ad acta gelegt hat, soll der Verein zum effizienten und professionellen Sprungbrett für Talente werden. Möglich macht es der neue Nachwuchs-Campus, für den der Club eine der begehrten offiziellen ÖFB-Lizenzen erhalten hat. Die ersten zwei Runden in der Jugend-Regionalliga Ost (gegen Vienna und FAC) sind absolviert, nachdem die Pinzgauer in Rekordzeit die Strukturen für den Campus aufgebaut haben. Namenssponsor Prodinger & Partner trägt einen Gutteil des Budgets von 200.000 Euro.

Hannes Schützinger, sportlicher Leiter des Campus, unterstreicht: "Wir wollen eine Möglichkeit für den Nachwuchs im Süden Salzburgs schaffen, um den Sprung in den Profifußball zu schaffen." Wobei das Interesse auch dank Schulkooperationen (BG Sport RG HIB Saalfelden, HAK Zell am See, HBLW Saalfelden) über die Region hinaus groß ist: Schützlinge aus Tirol, Kärnten und dem Flachgau sind bereits im Campus. Schützinger und der administrative Leiter Mike Pilko sind derzeit die einzigen Vollzeitkräfte der Nachwuchsschmiede.

Groß geschrieben wird der Frauenfußball, immerhin spielt das Pinzgau-Frauenteam bereits in der 2. Liga, wo mit zwei Siegen in zwei Spielen ein perfekter Start gelungen ist. Schon kommende Saison soll das weibliche U18-Campusteam in der Future League spielen. Auch eine U16 soll es dann geben. Dem weiblichen Part gilt auch das besondere Interesse des US-Investors, der deshalb auch beim Campus mit von der Partie ist.

Die nächsten Mädchen und Burschen, die in den Campus drängen, werden sich demnächst präsentieren können. Am 30. September und am 10. November stehen Sichtungstage für die Jahrgängen 2007 bis 2010 (männlich) sowie 2009 bis 2011 (weiblich) an.

Alle Informationen online: www.fcpscampus.at