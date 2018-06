Capitals legen im Stanley-Cup-Finale gegen Vegas vor

Die Washington Capitals haben die Führung im NHL-Stanley-Cup-Finale übernommen und benötigen nur noch zwei Siege zum erstmaligen Gewinn des begehrtesten Eishockey-Pokals der Welt. Nach dem 3:1-Erfolg am Samstag über den NHL-Neuling Vegas Golden Knights führt das Team die Best-of-Seven-Serie mit 2:1 an. Am Montag könnte Washington den Vorsprung in eigener Halle in Spiel vier weiter ausbauen.

SN/APA (AFP/Getty)/BRUCE BENNETT Die Capitals liegen in der Finalserie 2:1 voran